В Екатеринбурге снова начнут варить пиво под брендом «Патра»

В Екатеринбурге возобновится производство пива под маркой «Патра». Такое решение приняли руководители компании Heineken, которой принадлежит пивоваренный завод в столице Урала.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. «На ПМЭФ встретились с топ-менеджерами компании «Хейникен». Филиал в Екатеринбурге «Патра» – крупнейший филиал среди семи пивоварен холдинга в России, один из крупных налогоплательщиков Свердловской области. 5,5 млрд рублей по 2021 году. Новости, которые могут быть интересны давним жителям нашего города – предприятие озвучило планы производства пива, помимо своих постоянных брендов, под старой-доброй маркой «Патра», – написал Ионин.

Отметим, что в марте пивоваренный концерн заявил, что уйдет из России в связи с событиями на Украине.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»