Завод «Патра», принадлежащий Heineken, сменит владельца

Концерн «Хайнекен», второй в мире по объемам производитель пива и пивных напитков, уходит из России. Согласно релизу головного офиса, в России на компанию работает 1800 человек.

«Собственность Heineken в бизнесе в России больше не является устойчивой или жизнеспособной в нынешних условиях. В результате мы приняли решение уйти из России», – говорится в заявлении пивоваренной компании.

Отметим, что в РФ «Хайнекен» принадлежит семь пивоварен, в том числе завод «Патра» в Екатеринбурге – он стал собственностью «Хайнекен» в 2005 году.

«При любых обстоятельствах мы гарантируем, что заработная плата наших 1800 сотрудников будет выплачиваться до конца 2022 года, и сделаем все возможное, чтобы обеспечить их занятость в будущем. Мы не получим прибыли от какой-либо передачи прав собственности, и мы ожидаем, что обесценение и другие неденежные исключительные расходы составят в общей сложности около 0,4 млрд евро», – говорится в заявлении компании.

О том, кто станет новым собственником предприятий «Хайнекен», пока четких данных нет.

Екатеринбург, Елена Васильева

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