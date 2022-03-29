российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 марта 2022, 12:06 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В Союзе пивоваров спрогнозировали сроки исчезновения пива иностранных брендов

Не менее трех месяцев уйдет на то, чтобы с прилавков российских магазинов исчезло пиво западных брендов, которые отказались работать в России. Об этом рассказал председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

Ранее несколько производителей пива заявили, что покидают российский рынок из-за ситуации на Украине. В частности, решение об уходе из РФ приняли бельгийская пивоваренная компания AB InBev (бренд Bud), Heineken (бренды Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, «Охота», «Три медведя», «Степан Разин») и голландский Carlsberg (бренды Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, «Балтика»).

«Вымывание ассортимента западных брендов в случае, как заявлено, полного прекращения лицензионного производства в России произойдет в перспективе трех-пяти месяцев», – рассказал Бриман РИА «Новости».

По словам эксперта, пиво не исчезнет с прилавков моментально. Дело в том, что прекращению производства, как правило, предшествует реализация запасов готовой продукции, а также использование уже имеющегося для производства лицензионных брендов сырья и комплектующих.

«Для рынка новость об уходе, безусловно, не является позитивной, однако если этот уход действительно состоится, сотни российских пивоваренных компаний, выпускающих пиво высочайшего качества, получат новые возможности для развития», – заключил Бриман.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Завод «Патра», принадлежащий Heineken, сменит владельца

Метки / Санкции против России

Подсчитаны потери Meta* из-за блокировки ее соцсетей в России / Австралия ввела санкции против 39 россиян / Министр экономики ФРГ: страны G7 отказываются платить за газ в рублях / «Почта России» не отправляет посылки и письма в Швецию / Кремль: Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе платить в рублях / «Требую внести меня в санкционный список!» Депутат Госдумы направил обращение президенту США / В магазинах Канады убирают с прилавков российские товары / Британский эксперт: Европа не продумала последствия антироссийских санкций

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Санкции против России,