Арестован рецидивист, обвиняемый в убийстве незнакомого человека в парке (ФОТО)

В Екатеринбурге арестован 43-летний местный житель, обвиняемый в том, что в День России он зарезал в парке одного незнакомого человека и тяжело ранил другого.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, при избрании меры пресечения суд учел, что обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление и провел 15 лет в местах лишения свободы.

Напомним, вечером 12 июня в одном из екатеринбургских парков, вблизи улицы Колмогорова, было найдено тело мужчины, убитого ударом ножа в шею. С этого же места был доставлен в больницу с ножевыми ранениями еще один человек – пожилой местный житель. Следователи возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), которые сразу же были соединены в одно производство. Подозреваемого задержали через два дня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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