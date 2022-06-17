Трассу Екатеринбург – Казань – Москва продлят на российский юг

Трассу Екатеринбург – Казань – Москва хотят продлить до Краснодара. Второй вариант – строить дорогу через Омск до Новосибирска. С планами должны определиться до 2023 года.

«У нас вообще много проектов, которые мы рассматриваем. Первый – идти на восток через Омск и Новосибирск. До Омска совершенно четко видим необходимость высокоскоростной трассы, где будет экономиться время. Второй – развитие юго-восточной хорды, которая идет через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара. Сегодня путь с Урала на юг – это перепробеги в 400 километров. Наши расчеты предполагают, что новая трасса заиграет. Ключевая задача, по большому счету, в 2023 году начать новый проект. Для этого нам в этом году нужно определиться, куда мы пойдем. То ли это будет Екатеринбург – Омск – Новосибирск, то ли это будет Екатеринбург – Краснодар», – сообщил глава госкомпании «Автодор» Владимир Петушенко в интервью РИА «Новости».

Что касается строительства трассы, которое ведется сейчас, то стоимость участка от Екатеринбурга до Казани составит 260 млрд, а дорога до Москвы – 623 миллиарда. Как ранее писал «Новый День», единственным построенным с нуля участком трассы станет участок Дюртюли – Ачит, он будет платным, а на строительство дороги планируют потратить около 260 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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