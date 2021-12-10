Строительство трассы Казань – Екатеринбург начнется этой зимой

Строители готовятся начать подготовку территории для строительства скоростной трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга. «Госкомпания «Автодор», которой поручено реализовывать данный проект, заканчивает детальную разработку документации по планировке территории своего отрезка продолжения М-12. Субъектами Российской Федерации подтверждено прохождение трассы Дюртюли – Ачит по их территориям и завершены предпроектные работы», – заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по вопросам реализации проекта. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко подтвердил: «Уже в ближайшее время планируем начать организацию строительных городков на всех трех этапах».

В первой половине 2022 года планируется выполнить комплекс подготовительных работ (устройство подъездных путей, временных дорог и технологических площадок) и передислоцировать технику к месту производства работ. Строительство разделят на три этапа, их границы соответствуют границам регионов, по которым проходит участок Дюртюли – Ачит. В Свердловской области будет проложено 43 км. В границах Пермского края – 92 км. В границах Республики Башкортостан – 140 км. Общая протяженность нового платного участка составит 275 км.

Как ранее писал «Новый День», единственным построенным с нуля участком трассы Москва – Казань – Екатеринбург станет участок Дюртюли-Ачит, он же будет платным, а на строительство дороги планируют потратить около 260 миллиардов рублей. Стоимость строительства всей трассы – 493 миллиарда рублей. Еще до начала каких-либо работ вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о проблемах с реализацией: это нехватка денег и рабочей силы.

Екатеринбург, Москва, Людмила Прокофьева

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