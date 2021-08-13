Глава Автодора оценил, когда начнутся работы на свердловском участке трассы Казань – Екатеринбург

Автодор планирует к концу года начать подготовку площадок под строительство трассы Дюртюли – Ачит, которая пройдет по территории Свердловской области, Пермского края и Башкирии. Об этом сегодня заявил глава госкомпании Вячеслав Петушенко, который провел в Свердловской области встречу с главой региона Евгением Куйвашевым.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, протяженность участка скоростной трассы Москва – Казань – Екатеринбург на территории области составит 43 километра, Пермский тракт расширят до 4 полос на всем протяжении, а у Екатеринбурга – до шести полос. Варианты трассировки обсуждаются. Автодор уже разработал дорожную карту по объекту, выполнил моделирование транспортных потоков, оценил состояние покрытия региональных дорог, попадающих в коридор основной магистрали.

Добавим, накануне встречи Петушенко и Куйвашева «Автодор» отменил конкурс на проектирование дороги Дюртюли – Ачит. Причиной указано «возникновение непредвиденных обстоятельств». Департамент информполитики не раскрывает, какие именно обстоятельства помешали завершить закупку, когда она будет возобновлена и на каких условиях.

Участок Дюртюли – Ачит должен стать единственным построенным с нуля участком трассы Москва – Казань – Екатеринбург. И это будет платная дорога, стоимость которой составит около 260 миллиардов рублей. А стоимость строительства всей трассы Москва – Казань – Екатеринбург – 493 миллиарда рублей. Еще до начала каких-либо работ вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о проблемах с реализацией: это нехватка денег и рабочей силы.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 13.08.21

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