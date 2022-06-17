Рейсы из Екатеринбурга в Калининград стали ежедневными

С сегодняшнего дня авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличила частоту рейсов в Калининград. Улететь из Екатеринбурга напрямую теперь можно ежедневно.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, для отдельных категорий граждан доступны субсидированные тарифы: билет в одну сторону будет стоить 5000 рублей, на ребенка – 3750 рублей. Впрочем, и без субсидий по тарифу «Промо» на некоторые даты есть варианты за 5800 рублей. Все билеты по России «Уральские авиалинии» сделали возвратными, независимо от тарифа.

Калининград в последние три года стал для уральцев одним из популярнейших направлений. Летом здесь можно совместить экскурсионный и пляжный отдых.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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