«Уральские авиалинии» получат из бюджета почти 9 миллиардов на развитие рейсов по России

Росавиация одобрила выделение авиакомпании «Уральские авиалинии» субсидии в размере 8,9 миллиарда рублей. Деньги перевозчик будет получать ежемесячно до конца года. Объем траншей на возмещение операционных расходов напрямую зависит от количества рейсов и пассажиропотока.

Всего в конкурсе Росавиации участвовали 34 российские авиакомпании, одобрено было 32 заявки на общую сумму 100 миллиардов рублей, которые будут выделены из резервного фонда правительства РФ. «Уральские авиалинии» просили выделить им 9,3 миллиарда рублей, но федеральное агентство одобрило 8,9 миллиарда.

«Условия предоставления субсидии стимулируют авиакомпанию увеличивать налет воздушного судна и выполнять рейсы с достаточной коммерческой загрузкой. Чем больше пассажирокилометров выполнит авиакомпания, тем больше средств на возмещение операционных расходов ей будет предоставлено в качестве субсидии. Здесь важно и количество перевезенных пассажиров, и дальность полета, и частота рейсов», – говорится в сообщении Росавиации.

Средства за май и июнь авиакомпании получат в июле, затем деньги будут перечисляться ежемесячно, но только – согласно фактически выполненным рейсам по России. Кроме «Уральских авиалиний», субсидии получат «Аэрофлот» (25,7 миллиарда), «Сибирь»/S7 (22 миллиарда), «Победа» (13,9 миллиарда), «Россия» (10,3 миллиарда), «ЮТэйр» (почти 7 миллиардов) и другие авиакомпании.

Напомним, ранее «Уральские авиалинии» существенно расширили список внутрироссийских направлений. Из Москвы, Екатеринбурга можно улететь во Владивосток, Махачкалу, Астрахань, Калининград, Якутск и другие города.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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