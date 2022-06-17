В июле «Уральские авиалинии» откроют новый рейс Екатеринбург – Астрахань

С 8 июля 2022 года авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый прямой рейс U6-203/204 Екатеринбург – Астрахань – Екатеринбург. Полёты будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и пятницам.

Как сообщили в пресс-службе компании, стоимость авиабилетов – от 8 115 рублей в одну сторону и от 16 200 рублей – туда и обратно.

«В любое время года в дельте Волги вас ждёт крупный улов, летом особенно активны карп, сазан, лещ, красноперка. В регионе высоко ценят рыбный промысел, даже устанавливают тематические памятники: Вобла-кормилица, Золотая рыбка, Памятник осетру. А если вы далеки от удочки, то можете полакомиться знаменитыми астраханскими арбузами и побродить в историческом центре города. В июле-августе, в сезон цветения «каспийской розы» (лотоса), можно отправиться на незабываемую лодочную прогулку по лотосовым полям», – напоминают «Уральские авиалинии».

Билеты, независимо от тарифа, возвратные. Детям предоставляется скидка 50% от тарифа на все авиабилеты по России. Билеты в Астрахань можно купить на сайте авиакомпании uralairlines.ru, в мобильном приложении UralAirlines, в любой авиакассе, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262. Расписание может измениться.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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