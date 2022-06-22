«Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов в Якутск

С 10 июля авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает дополнительные рейсы в Якутск, пять раз в неделю.

«Вылеты из Екатеринбурга в Якутск будут по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам. Якутия – аутентичный край ледников, варганной музыки и мамонтов», – сообщили в пресс-службе перевозчика. Сейчас прямых рейсов – три в неделю. Стоимость перелета – от 14 тысяч в одну сторону.

Напомним, ранее «Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов в Калининград, сделав их ежедневными. Также из Екатеринбурга в июле появится прямой рейс в Архангельск.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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