«Уральские авиалинии» в ноябре получат 637 миллионов рублей из федерального бюджета

Росавиация провела дополнительный отбор среди авиакомпаний, которые претендовали на частичное возмещение расходов за внутренние рейсы по России. «Уральские авиалинии» по итогам конкурса получат 637 миллиона рублей. Эти средства из резервного фонда правительства РФ направят в дополнение к ранее выделенным деньгам.

«Положительное решение о перераспределении экономии средств субсидии принято в отношении 19 авиакомпаний России. […] За апрель-сентябрь 2022 года в рамках заключенных с авиакомпаниями соответствующих соглашений по данной программе субсидирования выплачено 91 млрд рублей. В целях реализации данной программы в ноябре текущего года будут осуществлены выплаты оставшейся суммы, выделенной субсидии. Всего за счет средств федерального бюджета из резервного фонда Правительства РФ авиакомпаниям России будет предоставлено 100 млрд руб», – сообщили в пресс-службе Росавиации.

Среди получателей субсидий оказалась и авиакомпания «Уральские авиалинии». По решению Росавиации перевозчику выделят 637,5 миллиона рублей на возмещение операционных расходов. Также деньги получат авиакомпании «Сибирь»/S7 (968,5 миллиона рублей), «Аэрофлот» (524,6 миллиона рублей), «Победа» (243,7 миллиона рублей), «Россия» (174,7 миллиона рублей) и другие.

Напомним, ранее авиакомпании уже получали аналогичную помощь из резервного фонда. Тогда речь шла о миллиардах рублей на покрытие операционных расходов в течение нескольких месяцев.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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