В Екатеринбурге открылась школа для самокатчиков

В Екатеринбурге на три дня открылась школа вождения электросамокатов. С 17 по 19 июня на площадке у ТЦ «Мега» каждому желающему сотрудники ГИБДД рассказывают об основных правилах безопасного вождения, а также учат этике поведения на дорогах и тротуарах. Обучение для всех бесплатное.

В правилах дорожного движения электросамокаты обозначаются как средства индивидуальной мобильности. Водитель СИМ мощностью ниже 250 ватт и развивающий скорость менее 50 км/ч приравнивается к велосипедисту. Ему разрешается ездить по тротуарам, но при пересечении дороги он обязан спешиваться. Выезжать на проезжую часть нельзя. К слову, кикшеринговые самокаты относятся именно к этой категории.

Электросамокат мощностью выше 250 ватт, развивающий скорость менее 50 километров в час, по закону, является мопедом. Для управления им уже требуются права категории М. Водитель должен быть старше 16 лет, включать дневные ходовые огни, а также двигаться по правому краю проезжей части или полосе для велосипедистов. Электросамокат, развивающий скорость более 50 км/ч, считается мотоциклом. Для управления им требуются права категории А. Водители должны иметь мотозащиту, соблюдать скоростной режим и двигаться в автомобильном потоке.

Школа для самокатчиков будет работать 17 июня с 12:00 до 20:00, 18 и 19 июня с 14:00 до 21:00. Ранее врио начальника ГИБДД Екатеринбурга Александр Беляков отмечал, что засилье уличных арендных самокатов стало настоящей проблемой. В городе значительно выросло число аварий на дорогах и тротуарах, причем пострадавшие стали получать более тяжелые травмы. В 2022 году уже зарегистрирован случай смерти водителя самоката, которого сбила машина на пешеходной «зебре».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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