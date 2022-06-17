В Екатеринбурге изучат, что думают жители о ситуации в стране

В Екатеринбурге летом проведут социологическое исследование, чтобы выяснить, что думают жители о местной политике и о ситуации в стране в целом. Заказчик, МАУ «Город», заплатит за это 1,7 млн рублей.

Как уточняется в техническом задании, у исследования две цели:

⁃ изучение мнение жителей города об общественно-политической ситуации в Екатеринбурге;

⁃ отношение жителей города Екатеринбурга к ситуации в Российской Федерации в целом.

Исполнитель должен провести формализованное интервью и фокус-группы. В первом случае в выборку должны попасть по 200 совершеннолетних респондентов в каждом районе города, женщины и мужчины в пропорции 55 на 45. Что касается фокус-групп, то в течение трех месяцев будут проводить по 3 интервью. В одну группу войдут люди 20-35 лет, две группы наберут из людей среднего возраста и пенсионеров, от 35 и старше.

МАУ «Город» провело закупку у единственного поставщика, изучать мнение горожан будет ООО «Уральская казна». Это компания, у которой основным видом деятельности значиться деятельность в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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