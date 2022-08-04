Власти потратят шесть миллионов, чтобы узнать мнение уральцев о ситуации на Украине

Правительство Свердловской области заказало проведение нового соцопроса, чтобы выяснить,поддерживают ли люди действия властей, – речь идет и о внешней политике, и о деятельности чиновников на местах. Выяснять мнение людей будет фонд «Социум», из бюджета на это потратят 6 млн 300 тысяч рублей.

Одна из задач опроса звучит так: «Выявление отношения населения области к проводимой ВС РФ спецоперации, оценка фрустрирующего/воодущевляющего влияния спецоперации на социальнопсихологическое состояние населения. отношение к санкциям со стороны недружественных стран и оценка населением их последствий». Также необходимо узнать, как меняется отношение населения к конфликту на Украине по мере его продолжения, выяснить, чего ждут люди от этой ситуации, какие, на их взгляд, будут последствия – как в ближайшей перспективе, так и долгосрочные. Еще одна задача – узнать, ждут ли свердловчане возвращения «прежней жизни» или готовятся к «переустройству своей жизни в новых условиях». Следующая задача – узнать, чего ждут люди от работы губернатора и правительства Свердловской области, как жители региона относятся к губернатору, поменялось ли отношение за последние 5 лет. Блок вопросов будет посвящен отношению населения к местным властям и ожиданиям от единого дня голосования. Отдельный пункт – ожидания от избирательной кампании губернатора: «предпочтительная повестка, смысловые акценты, сюжеты и возможная реакция на них».

Социсследование будет проходить в городах Свердловской области, принять участие должны 8300 человек. Опрашивать будут по телефону – и все звонки будут записываться. В ходе опроса «Социум» также будет работать с фокус-группами: две соберут в Екатеринбурге и по две в малых и средних городах области.

Добавим, недавно фонд «Социум» проводил подобный опрос жителей Екатеринбурга. Среди вопросов были: поддерживаете ли вы решение Путина закончить спецоперацию на Украине, или за что можно похвалить Куйвашева. Он обошелся бюджету в 1,7 млн рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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