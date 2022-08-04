российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 августа 2022, 13:42 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Власти потратят шесть миллионов, чтобы узнать мнение уральцев о ситуации на Украине

Правительство Свердловской области заказало проведение нового соцопроса, чтобы выяснить,поддерживают ли люди действия властей, – речь идет и о внешней политике, и о деятельности чиновников на местах. Выяснять мнение людей будет фонд «Социум», из бюджета на это потратят 6 млн 300 тысяч рублей.

Одна из задач опроса звучит так: «Выявление отношения населения области к проводимой ВС РФ спецоперации, оценка фрустрирующего/воодущевляющего влияния спецоперации на социальнопсихологическое состояние населения. отношение к санкциям со стороны недружественных стран и оценка населением их последствий». Также необходимо узнать, как меняется отношение населения к конфликту на Украине по мере его продолжения, выяснить, чего ждут люди от этой ситуации, какие, на их взгляд, будут последствия – как в ближайшей перспективе, так и долгосрочные. Еще одна задача – узнать, ждут ли свердловчане возвращения «прежней жизни» или готовятся к «переустройству своей жизни в новых условиях». Следующая задача – узнать, чего ждут люди от работы губернатора и правительства Свердловской области, как жители региона относятся к губернатору, поменялось ли отношение за последние 5 лет. Блок вопросов будет посвящен отношению населения к местным властям и ожиданиям от единого дня голосования. Отдельный пункт – ожидания от избирательной кампании губернатора: «предпочтительная повестка, смысловые акценты, сюжеты и возможная реакция на них».

Социсследование будет проходить в городах Свердловской области, принять участие должны 8300 человек. Опрашивать будут по телефону – и все звонки будут записываться. В ходе опроса «Социум» также будет работать с фокус-группами: две соберут в Екатеринбурге и по две в малых и средних городах области.

Добавим, недавно фонд «Социум» проводил подобный опрос жителей Екатеринбурга. Среди вопросов были: поддерживаете ли вы решение Путина закончить спецоперацию на Украине, или за что можно похвалить Куйвашева. Он обошелся бюджету в 1,7 млн рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Спецоперация, выборы и санкции. Уральцев начали опрашивать на острые темы / В Екатеринбурге изучат, что думают жители о ситуации в стране

Метки / Донбасс vs Киев

ВСУ нанесли мощный удар по центру Донецка: погибли 5 человек / Зеленский намерен призвать Си Цзиньпина повлиять на СВО / Маткапитал и госслужба: глава СКР предложил меры поддержки беженцев из Донбасса и Украины / Кремль о мирных переговорах с Украиной: «Только на своих условиях» / ВС РФ разбили склад ВСУ с полученным из Польши вооружением / «Вместе с Зеленским»: Минобороны РФ возложило на Белый дом вину за бойню в Еленовке / Мадрид отказался передавать Киеву танки в «плачевном состоянии» / ВКС России уничтожили 250 иностранных наемников под Николаевым

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия, Донбасс vs Киев,