Спецоперация, выборы и санкции. Уральцев начали опрашивать на острые темы

В Свердловской области проводится масштабное исследование общественного мнения, респондентам придется ответить, например, на вопрос о том, поддержат ли они решение Путина закончить спецоперацию на Украине, или о том, за что можно похвалить Куйвашева. Опрос проводится по телефону, он анонимный – у респондентов спрашивают только возраст, уровень дохода, образования и занятости. Опрос проводит фонд «Социум».

В списке в основном закрытые вопросы. Например, предлагается высказать свою точку зрения на то, «в правильном ли направлении развивается Россия», довольны ли вы «тем, как идут дела в городе», удовлетворены ли своим заработком и досугом. Есть вопросы, сформулированные странно – «Насколько вы довольны тем, как управляется Свердловская область»?

Также респонденту приходится ответить на вопрос о том, каких людей больше в его окружении – уверенных в завтрашнем дне или тех, кто не уверен? Каких людей больше в России – тех, кто живут хорошо или живут плохо?

В опроснике есть и вопросы-прогнозы – о будущем экономики России, о перспективах развития обогащения или обеднения жителей Екатеринбурга, об экономическом положении Свердловской области по сравнению с другими регионами.

Отвечающим предлагают назвать 2-3 проблемы, которые были решены на уровне муниципальной или областной власти за последнее время, а также 2-3 так и не решенных вопроса.

Респондентам на выбор дается список проблем, которые наиболее злободневны для города – в их числе проблемы межнациональной розни, криминогенная обстановка, коррупция в органах власти, алкоголизм и наркомания среди местных жителей, недоступность транспорта, образования, медицинских услуг, негативная экологическая обстановка, бедность культурной программы, низкое качество услуг ЖКХ, рост цен на продовольствие, и так далее. Выбрать можно пять пунктов.

В ходе опроса предлагается назвать лидеров общественного мнения, к которым респондент прислушивается по поводу вышеозначенных проблем; рассказать о степени информированности работы местной администрации и оценить ее эффективность. Также придется поставить оценки по пятибалльной шкале губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, заксобранию Свердловской области, гордуме Екатеринбурга и мэру Алексею Орлову.

Отдельный блок посвящен главе Среднего Урала. Так, нужно ответить, доверяете ли вы Евгению Куйвашеву. Респондента просят назвать то, что можно поставить губернатору в заслугу, и то, за что его можно покритиковать. Также в ходе опроса придется оценить усилия главы региона и эффект от них в решении различных социальных вопросов.

В ходе опроса выясняются и политические предпочтения респондента – за кого бы он проголосовал на грядущих выборах губернатора Свердловской области? Кого бы выбрал, если бы кандидатов было трое – здесь перечисляются три кандидата. Какие партии знает? За какую бы проголосовал на выборах в Госдуму?

Также у респондента спрашивают, доверяет ли он президенту России Владимиру Путину и одобряет ли его деятельность. Целый блок вопросов – последний – посвящен «событиям на Украине». Человеку придется ответить не только о том, следит ли он за ситуацией, но и о том, какие цели преследует Россия в ходе СВО. В числе вариантов ответов – защита населения ЛНР и ДНР, предотвращение нарушения целостности границ Российской Федерации, присоединение ЛДНР к России, изменение политического строя Украины и ликвидация государственности этой страны.

Есть и открытый вопрос – он касается санкций, последовавших после начала СВО. Респондента просят ответить, повлияли ли ограничения стран Запада на российских граждан и если да, то как. Наконец, последний вопрос звучит так: «Если президент России Владимир Путин завтра объявит о завершении специальной военной операции на Украине, поддержите ли вы его?». Варианты ответа – точно поддержу, скорее поддержу, скорее не поддержу и не поддержу.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»