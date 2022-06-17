Трамвайную линию в Академическом огородят шумозащитными экранами

Трамвайную линию внутри Академического огородят шумоизоляционными экранами, чтобы стук колес не мешал жителям соседних домов.

Как рассказал порталу е1.ru первый заместитель гендиректора «Треста Уралтрансспецстрой» Михаил Малиновский, ограждения будут обустроены на отрезке улицы Вильгельма де Геннина от Краснолесья до проспекта Сахарова. Этого требуют современные нормативы.

Напомним, трамвайную ветку из Академического до улицы Волгоградской планируют достроить в 2023 году. Сейчас на выезде из района уже укладывают рельсошпальную решетку, а на улице Серафимы Дерябиной ведутся дорожные работы для последующего обустройства трамвайной линии.

Запуск трамвая сможет существенно облегчить транспортную доступность Академического. Как ранее говорил генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов, на трамвай пересядут до 30% автомобилистов района.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»