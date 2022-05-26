Депутатская группа обсудила перспективы запуска трамвая в Академическом

Депутатская группа «Содействие развитию восьмого района «Академический» провела выездное заседание. Народные избранники посетили несколько важных точках развития нового района и обсудили строительство объектов улично-дорожной сети, а также долгожданный запуск трамвая.

Участники заседания побывали на перекрестке улиц Академика Парина и Вильгельма де Геннина. По планам здесь должно будет проходить трамвайное кольцо. Основные же события для запуска трамвайной линии сейчас происходят на выезде из Академического, где уже укладывают рельсошпальную решетку и на улице Серафимы Дерябиной, где ведутся дорожные работы для последующего обустройства трамвайной линии. Депутаты подчеркнули необходимость запуска общественного транспорта к 2023 году.

«Если сравнивать с организмом человека, то улично-дорожная сеть для жизни района как кровеносная система. Сегодня по Академическому району была нарисована достаточно светлая перспектива. В 2023 – 2024 годах запланировано строительство ряда дорог, которые сделают доступным микрорайон Широкая речка. Несколько раз мы сегодня задавали вопрос представителям администрации относительно трамвайной линии. Контракт заключен до 2024 года, но работы по первой очереди попросили строителей завершить к 2023 году. Депутатская группа взяла этот вопрос на контроль. Надеемся и рассчитываем, что так оно и будет», – подвел итог выездного заседания руководитель депутатской группы Михаил Матвеев.

О том, что запуск трамвая мог бы стать настоящим подарком городу на 300-летие говорят депутаты, представители мэрии и строители – АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». Темпы строительства в Академическом по-прежнему высоки, число жителей растет и есть острая необходимость разгрузить транспортные артерии. «Думаю, что 30 % автомобилистов пересядут на общественный транспорт. На выделенной трамвайной линии будет быстрее», – отметил генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Екатеринбург, служба информации

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