Эсеры выдвинули кандидата в губернаторы Свердловской области

Партия «Справедливая Россия» выдвинула депутата Госдумы и руководителя реготделения Андрея Кузнецова кандидатом в губернаторы Свердловской области. Решение было принято сегодня на конференции регионального отделения в ходе тайного голосования. Кандидатуру Кузнецова эсеры поддержали единогласно.

«Для меня это очень важный день. Сегодня происходит смена эпох, уходит в прошлое эпоха вывоза капитала. Сама жизнь заставляет государство развернуться лицом к собственному производству, к людям труда. Это время, которого мы, «Справедливая Россия», давно ждали. Потому что это время справедливости, а у справедливости, как мы знаем, – уральский характер. Мы знаем, что делать, у нас есть четкая программа, и мы сделаем все возможное, чтобы воплотить ее в жизнь», – отметил Андрей Кузнецов.

Напомним, выдвижение началось 12 июня и продлится до вечера 22 июля. Ранее единороссы выдвинули в губернаторы действующего главу региона Евгения Куйвашева, на следующий день он подал документы в избирком. В среду стало известно, что президиум ЦК КПРФ согласовал выдвижение на губернаторские выборы вице-спикера областного заксо, первого секретаря обкома КПРФ Александра Ивачева. Ожидается, что сегодня свои конференции по выдвижению кандидатов, помимо эсеров, проведут КПРФ и ЛДПР, а 19 июня – «Новые люди».

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»