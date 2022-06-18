Пьяный отец выкинул сына из окна

В Екатеринбурге пьяный мужчина выбросил из окна своего 11-летнего сына. Мальчик жив, находится в больнице, но у него тяжелые травмы. Мать мальчика была дома и тоже пьяная. ЧП произошло ночью на Химмаше, в доме на Дагестанской, 32.

«Отец ранее судим и бывал в колониях не один раз. Алкоголь в этот раз он употреблял с самого утра. Мужчина выкинул ребенка из окна и закрылся изнутри. Приехали два экипажа полиции, ребенок в тяжелом состоянии. Мать на момент происшествия была тоже пьяная, с ребенком ехать в больницу категорически отказалась, заявив, что потом не сможет добраться до дома», – рассказала свидетельница происшествия сайту e1.ru.

«Ранее судимый 41-летний мужчина, проживавший по указанному адресу со своей бывшей женой и сыном, доставлен в дежурную часть. Факт причинения телесных повреждений сыну он категорически отрицает. Пострадавший помещён в медицинское учреждение. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашивает очевидцев и участников конфликта. Мать несовершеннолетнего уже привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»,– уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

В СУ СК по Свердловской области сообщили, что организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Проверку также начали в прокуратуре.

Екатеринбург, Марина Иванова

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