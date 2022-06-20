Отцу, выбросившему сына с балкона, предъявили обвинение в покушении на убийство

41-летнему мужчине, который в выходные выбросил из окна своего 11-летнего сына, предъявили обвинение в покушении на убийство. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в ночь на 18 июня в общежитии на улице Дагестанской пьяный мужчина выбросил из окна своего 11-летнего сына. Ребенок находится в больнице с тяжелыми травмами.

По версии следствия, обвиняемый был пьян и начал конфликтовать с бывшей женой, которая в тот момент собиралась на работу. Мужчина стал бить женщину, а 11-летний сын заступился за мать. Женщина вырвалась из рук бывшего мужа и убежала на улицу, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. В это время отец переключил свою агрессию на ребёнка.

«Пытаясь спастись, мальчик выбрался на балкон, расположенный на втором этаже общежития, надеясь, что отец оставит его в покое. Однако обвиняемый продолжил свои противоправные действия, в результате чего малолетний упал с балкона. При приземлении ребенок получил тяжелые травмы, с которыми вскоре был доставлен в больницу, где в настоящее время ему оказывается необходимая медпомощь», – сообщили в СКР.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу уточнили, что 41-летний мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, сбыт имущества, полученного незаконным путём, а также угрозу убийством. Кроме того, неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. В последнее время он жил с бывшей женой и сыном в комнате общежития на Дагестанской.

Сейчас следователи СКР продолжают следственные мероприятия, сбор и закрепление доказательной базы. Для определения степени тяжести вреда, причинённого мальчику и его матери, проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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