На реке в Верхней Синячихе утонул ребёнок

В посёлке Верхняя Синячиха утонул шестилетний мальчик. Трагедия произошла накануне около 10 утра. Ребёнок с приятелем пошёл купаться на реку. «Стоя на помосте 6-летний мальчик не удержал равновесие и упал в воду. Самостоятельно выбраться не смог. Друг утонувшего ребенка сообщил прохожему мужчине о случившемся», – сообщает «Алапаевск онлайн». Мать ребёнка в это время была на работе. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области отметили, что мальчик рос в неполной семье, его воспитывала только мама, на учете семья не состояла. СКР по Свердловской области начал проверку.

Это уже третья трагедия в Алапаевске за последние дни. В поселке Нейво-Шайтанский утонула пятилетняя девочка. Она ушла купаться со старшей сестрой без разрешения родителей, папа в это время был на работе, a мама приглядывала за младшим ребёнком. А 11 июня на озере Охра утонул 10-летний мальчик: он с приятелем бродил по воде, мальчики попали в место, где глубокий обрыв обрыв, ребёнок не умел плавать и не смог спастись.

Алапаевск, Марина Иванова

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