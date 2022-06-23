С начала лета на Урале утонули 10 человек, в том числе четверо детей

С начала купального сезона в Свердловской области утонули 10 человек, в том числе четверо детей. Все трагедии произошли в местах, которые не оборудованы для купания, а дети находились без присмотра взрослых. Спасти удалось 32 человека, из них восемь детей, сообщили в ДИПе.

В связи с этим по поручению губернатора Евгения Куйвашева усилена работа по профилактике несчастных случаев на воде. Традиционные места отдыха свердловчан патрулируют сотрудники МЧС, полиции и местных администраций. В области установлено более 700 знаков о запрете купания. Также рейды по акваториям проводят и специалисты государственной инспекции по маломерным судам.

На территории региона есть только шесть пляжей, оборудованных для купания. Среди них – водоём в Сысертском городском округе вблизи санатория «Гранатовая бухта» и городской пляж Новоуральска.

Как уже сообщал «Новый День», трое из четырех погибших детей жили в Алапаевском районе. Утром 18 июня в посёлке Верхняя Синячиха утонул шестилетний мальчик. Мать ребёнка в это время была на работе.

ttps://newdaynews.ru/ekaterinburg/762574.html В тот же день в поселке Нейво-Шайтанский утонула пятилетняя девочка. Она ушла купаться со старшей сестрой без разрешения родителей, папа в это время был на работе, a мама приглядывала за младшим ребёнком. 11 июня на озере Охра утонул 10-летний мальчик: он с приятелем бродил по воде, мальчики попали в место, где глубокий обрыв, ребёнок не умел плавать и не смог спастись.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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