С начала лета в Свердловской области утонули 7 детей и 24 взрослых

С начала лета на водоемах Свердловской области утонул 31 человек, больше всего – в июле, когда в регион пришла жара. Спасатели просят взрослых быть аккуратнее, соблюдать правила поведения на воде и ни в коем случае не оставлять детей без внимания.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, всего с начала сезона утонули 7 детей и 24 взрослых. Спасти удалось 43 человек. В июле, когда началась жара, уральцы массово потянулись к озерам и прудам, и количество происшествий резко выросло. Для сравнения: на конец июня утонувших было 10.

Спасатели продолжают патрулировать места отдыха и предупреждают людей, что безопасных для купания водоемов в Свердловской области нет. Также рейды по акваториям проводят и специалисты государственной инспекции по маломерным судам. Органы местного самоуправления за сезон составили уже 248 протокола об административных правонарушениях на воде, ГИМС – еще 211 протоколов более чем на 600 тысяч рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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