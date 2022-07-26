13-летний мальчик искал в реке потерянные очки и утонул

Следователи Асбеста проверяет обстоятельства гибели на воде ребенка 2009 г.р.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, накануне мальчик с дедушкой и сестрой ходил на рыбалку. На обратном пути дети решили искупаться в реке Рефт. Во время купания мальчик потерял очки и стал их искать, ныряя в воду. После очередного погружения он не вынырнул. Попытки дедушки найти внука к успеху не привели. Тогда он вызвал службу спасения. Прибывшие спасатели извлекли тело подростка на берег.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, трагедия произошла на берегу реки Рефт у базы отдыха «Бодрость». «Мальчик плавать не умел, поэтому находившийся с ним взрослый родственник разрешил купаться только рядом с берегом, где мелко. Но подросток в поисках пропавших очков отошел на расстояние 7 метров от берега, а там начинается резкий обрыв, после чего мальчик тут же ушел под воду. Вызванная на место ЧП неотложка констатировала смерть», – рассказал Горелых.

Напомним, по данным на 25 июля в Свердловской области утонули 7 детей и 24 взрослых. Спасти удалось 43 человек. В июле, когда началась жара, уральцы массово потянулись к озерам и прудам, и количество происшествий резко выросло. Для сравнения: на конец июня утонувших было 10.

Асбест, Елена Владимирова

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