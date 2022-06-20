В УрФУ увековечат память Бурбулиса

В Уральском федеральном университете задумались о том, как увековечить память одного из его самых известных выпускников – Геннадия Бурбулиса.

«Геннадий Эдуардович всегда был другом университета, принимал участие в праздничных и научных мероприятиях. Вуз рассмотрит возможности увековечения памяти известного выпускника, такие как проведение памятных чтений или создание именной аудитории», – заявил ТАСС ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Напомним, бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник экс-президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис скончался накануне, ему было 77 лет. Его пресс-секретарь Андрей Марков сообщил: «Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе IX Глобального бакинского форума, на котором обсуждался вопрос «Угроза глобальному миропорядку».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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