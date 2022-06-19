Скончался Геннадий Бурбулис

Скончался бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник экс-президента России Бориса Ельцина, ему было 77 лет. Как сообщает «Интерфакс», смерть подтвердил его пресс-секретарь Андрей Марков. По его словам, смерть Бурбулиса была неожиданной.

«Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос «Угроза глобальному миропорядку», – сказал Марков.

Также эти сообщения подтвердила ТАСС племянница политика Юлия Бурбулис.

Москва, Елена Васильева

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