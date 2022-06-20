Только четверть свердловских турфирм попали в единый реестр, остальным с 1 июля работать запрещено

С 1 июля все туристические агентства России должны быть внесены в единый федеральный реестр, в противном случае они не должны продолжать работу. Однако на сегодняшний день в Свердловской области в реестре зафиксированы 254 турфирмы – это примерно четверть всех работавших на рынке до пандемии.

Единый федеральный реестр турагентств в России заработал с 1 января. Полгода давали туроператорам на то, чтобы они внесли в электронную систему данные обо всех своих партнерах, через которых продают туры. С 1 июля работа турфирм, которые не вошли в реестр, должна быть прекращена.

Однако за 10 дней до часа икс в Свердловской области в реестр внесено только 254 турагентства. Это примерно четверть от всех фирм, которые работали на рынке до пандемии (после пандемии их не считали). По закону, всех, кто будет торговать путевками без записи в реестре, ждут штрафы (статья 14.51 КоАП): от 5 до 15 тысяч рублей – для граждан, от 10 до 30 тысяч – для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч – для юрлиц. Нарушения туроператоров будут рассматривать суды, а нарушения турагентов – Роспотребнадзор. Правда, эксперты считают, что сейчас никто не будет лютовать и выписывать штрафы направо и налево: рынок и без того переживает непростые времена.

«Действительно, до пандемии в Свердловской области было 800-1000 турагентств. Но сколько сейчас их осталось на рынке, не вполне понятно. Какие-то агентства сменили формат работы, какие-то вообще временно приостановили работу. Вполне может оказаться, что 254 – это цифра, близкая к конечной, к тому числу фирм, которые еще продолжают работу, – прокомментировал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Но скорее всего, в ближайшие дни процедура внесения в реестр турагентств продолжится. Думаю, сейчас еще не все турфирмы внесены по причине неосведомленности и отсутствия карательных действий, штрафов. Хотя я думаю, что репрессивные действия в отношении туррынка были бы деструктивными и несвоевременными в нынешних условиях».

Для конечного потребителя – туриста – реестр, по сути, должен стать маркером, который позволит определить, реально ли у турфирмы есть договоры с туроператорами, работает ли она на рынке. По задумке инициаторов проекта перед покупкой путевки каждый человек должен проверять, есть ли его турагент в списке. Сделать это можно, вбив юридическое название турфирмы в строке поиска на сайте. Если агентства, у которого вы уже купили тур, нет в списке, Ростуризм рекомендует обращаться за разъяснениями напрямую к туроператору.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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