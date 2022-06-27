«Это было ожидаемо»: турагентам разрешили работать без записи в реестре до конца 2022 года

После 1 июля турагенты в России смогут продолжать работать без записи в единый реестр, как это ранее было предусмотрено законом. По словам экспертов, подключить все турфирмы к реестру оказалось технически невозможно из-за несовершенства электронной платформы.

Напомним, Единый федеральный реестр турагентств в России заработал с 1 января. Но туроператорам давали отсрочку до 1 июля: к этому сроку они должны были внести всех своих турагентов-партнеров в электронную систему, в противном случае турфирмы не смогли бы продолжить работу. Однако в середине июня стало понятно: сделать это не получится. На тот момент в реестре было всего 25-30% всех агентств России.

В связи с этим в постановление правительства была внесена поправка, которая дала турбизнесу еще одну отсрочку – до 31 декабря 2022 года. С 1 января деятельность турагентств, не попавших в реестр, будет считаться незаконной и облагаться штрафами.

«То, что сроки продлили, было ожидаемо, инициатором была сама туротрасль, в том числе уральские туропреаторы и Российский союз туриндустрии (РСТ). В первую очередь необходимость отсрочки была обусловлена недостаточной проработкой электронной платформы и техническими проблемами с внесением в реестр, – рассказал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма, руководитель регионального представительства РСТ Михаил Мальцев. – Но отсрочка сама по себе не дает гарантии, что к 31 декабря все проблемы в работе электронного реестра будут устранены, что все будет исправно. Присутствует вероятность, что и после 31 декабря срок внесения турагентов в реестр могут продлить либо дадут возможность работать без штрафов за отсутствие записи в реестре».

За последнюю неделю количество турагентств Свердловской области, внесенных в реестр, почти удвоилось – сегодня их 447 (неделю назад было 254). Но это – далеко не все работающие в регионе турфирмы. Всего по России, по данным Ростуризма, в реестр внесено около трети компаний.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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