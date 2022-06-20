В день старта приемной кампании сайты всех крупных вузов подверглись DdoS-атаке и не открываются

Сегодня, когда во всех вузах России стартовала приемная кампания, сайты учебных заведений подверглись массивной DdoS-атаке. Попасть ни на главную страницу, ни в личный кабинет абитуриента невозможно. Устранением неполадок уже занимаются.

«Портал УрФУ и часть сайтов на вузовском домене подверглись DdoS-атаке. Схожие проблемы испытывают сотни ведущих вузов страны, ситуация под контролем IT-дирекции и служб защиты информации, работа координируется с федеральными ведомствами», – сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

На текущий момент главная страница УрФУ открывается, но отображается некорректно. А вот на сайты горного, медицинского и других университетов попасть вообще невозможно.

Напомним, с 20 июня все вузы России должны начать прием документов от абитуриентов. В том числе во многих учебных заведениях предусмотрена возможность подать их через личный кабинет на сайте. Временно эта опция недоступна. Но по-прежнему можно прийти в приемную комиссию лично либо подать через «Госуслуги», либо отправить документы «Почтой России». Если абитуриент поступает на творческую специальность, его ждут дополнительные вступительные испытания. Срок их проведения в каждом вузе свой. Но по общим правилам приема документы на такие направления закончат принимать уже 7-20 июля (точную дату можно уточнить вузе).

Для тех, кто поступает только по результатам ЕГЭ, прием документов завершится в один день – 25 июля. После этого будут сформированы рейтинги абитуриентов. Их опубликуют на сайтах 27 июля. Тогда уже претенденты на бюджетные места смогут понять, проходят они или нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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