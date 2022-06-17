С понедельника в уральских вузах начнут принимать документы от абитуриентов: есть три способа подать

С понедельника, 20 июня, все вузы Свердловской области официально начинают приемную кампанию. Всего на бюджет зачислят 16 тысяч абитуриентов. Документы можно подать тремя способами: лично в приемной комиссии, онлайн через «Госуслуги» или сайт вуза, а также – «Почтой России».

Даты приемной кампании

Отметим, что в этом году абитуриенты могут подавать документы сразу в 5 вузов. Сколько специальностей допустимо выбрать, каждый университет устанавливает сам. Документы можно с 20 июня принести в вуз, загрузить в личный кабинет абитуриента (или на «Госуслуги»), либо отправить «Почтой России».

Если абитуриент поступает на творческую специальность, его ждут дополнительные вступительные испытания. Срок их проведения в каждом вузе – свой. Но по общим правилам приема документы на такие направления закончат принимать уже 7-20 июля (точную дату уточняйте в выбранном вузе).

Для тех, кто поступает только по результатам ЕГЭ, прием документов завершится в один день – 25 июля. После этого будут сформированы рейтинги абитуриентов. Их опубликуют на сайтах 27 июля. Тогда уже претенденты на бюджетные места смогут понять, пройдут они или нет.

28 июля все льготники, олимпиадники, абитуриенты, поступающие по квоте, должны принести заявление о согласии на зачисление. Приказы об их зачислении опубликуют 30 июля.

Всем остальным абитуриентам, поступающим по ЕГЭ и основному конкурсу, важно подать оригиналы документов в вузы до 3 августа, в противном случае из конкурса абитуриент выбывает. Приказы о зачислении на бюджетные места в этом году будут опубликованы 9 августа.

Важно – в этом году каждый абитуриент должен принести в приемную комиссию СНИЛС. Как ранее поясняла член государственной экзаменационной комиссии Свердловской области Ирина Мартьянова, приказы о зачислении будут издаваться по номеру СНИЛСа, а не по фамилии и имени абитуриента.

Сколько примут на бюджет

Всего в Свердловской области на бюджет в этом году примут 16 тысяч человек. Больше всего – в УрФУ – 9300. Но нужно учитывать, что 10% мест в бакалавриате и на специалитете могут занять дети, родители которых погибли (были ранены) на спецоперации в Украине и дети участников спецоперации. Например, в УрФУ квота для таких абитуриентов – 653 места.

Выпускники из ДНР, ЛНР и Украины тоже в этом году могут поступать в уральские вузы по квоте. Но ее добавляют к уже имеющимся бюджетным местам, так что в этом плане «местным» переживать не стоит.

Что нового

Как ранее писал «Новый День», новых направлений, которые предлагают вузы, в этом году не так много. В УрФУ впервые набирают абитуриентов на «Юриспруденцию» на бакалвриат, в перспективе по этому же направлению появится магистратура. В УрГЭУ открыли специалитет по судебной экспертизе и экономической безопасности. В юридическом университете планируют запустить магистратуру по международному коммерческому праву и антикоррупционной деятельности.

В Екатеринбургском театральном институте тоже будет новый курс. Впервые здесь будут обучать не только режиссеров драматических театров, но и режиссеров-кукольников. Также появилась заочная программа по технологии художественного оформления спектакля, где преподавать будут в том числе педагоги из питерского вуза и местной архитектурной академии.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»