Уральские вузы бесплатно примут 16 тысяч абитуриентов, дети из ДНР и ЛНР пойдут по отдельной квоте

В этом году во всех уральских вузах будет чуть более 16 тысяч бюджетных мест для абитуриентов, поступающих на бакалавриат, магистратуру и на специалитет. Дети из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Украины будут поступать по отдельной квоте – они не претендуют на выделенные бюджетные места.

Сколько мест для абитуриентов в вузах

Как рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» и. о. начальника отдела профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Елена Макарова, в этом году на все вузы региона выделено чуть более 16 тысяч мест. Большинство из них – почти 9300 – в Уральском федеральном университете.

«По бакалавриату и специалитету мы принимаем на 124 образовательных направления, в рамках которых 152 образовательных программы. Всего, для сравнения, на уровне бакалавриата в России существует 51 укрупненная группа направлений подготовки, УрФУ реализует 40 из них, – рассказала заместитель директора по образовательной деятельности УрФУ Елена Авраменко. – Есть направления, которые в вузе уже не первый год в приоритете. Это направления, связанные с реальным сектором экономики: машиностроение, прикладная информатика, радиотехника, электро- и теплоэнергетика – стратегические отрасли национальной экономики. Все они получили укрупнение, то есть там стало больше бюджетных мест».

В других вузах бюджетных мест, конечно, на порядок меньше. Например, в Уральском государственном аграрном университете – 1200 бюджетных мест (из них 180 – в колледже). Здесь увеличили набор на «Садоводство и агрономию», «Технологии производства сельхозпродукции».

В Уральском государственном педагогическом университете – 1421 бюджетное место, больше всего – на педагогических направлениях, где готовят будущих воспитателей и учителей. В медицинском – 1839 мест, из них наибольшим спросом будут пользоваться программы специалитета «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и другие (800 мест). 200 будущих врачей обучат по «губернаторскому набору»: 140 – на «Лечебном деле», 60 – на «Педиатрии». В юридическом университете из 2500 мест всего 642 бюджетных, но будет много целевых.

Что нового

Новых направлений, которые предлагают вузы, в этом году не так много. В УрФУ впервые набирают абитуриентов на «Юриспруденцию» на бакалвриат, в перспективе по этому же направлению появится магистратура. В УрГЭУ открыли специалитет по судебной экспертизе и экономической безопасности. В юридическом университете планируют запустить магистратуру по международному коммерческому праву и антикоррупционной деятельности.

В Екатеринбургском театральном институте тоже будет новый курс. Впервые здесь будут обучать не только режиссеров драматических театров, но и режиссеров-кукольников. Также появилась заочная программа по технологии художественного оформления спектакля, где преподавать будут в том числе педагоги из питерского вуза и местной архитектурной академии.

Условия приема – 2022

Условия приема в этом году не сильно отличаются от прошлогодних. Документы начнут принимать не позднее 20 июня. Почти все вузы предлагают три варианта: принести документы лично в приемную комиссию, либо подать онлайн через «Госуслуги» или личный кабинет на сайте вуза, либо – отправить «Почтой России». Важно – в этом году каждый абитуриент должен принести в приемную комиссию СНИЛС.

«Приказы о зачислении будут издаваться по номеру СНИЛСа, а не по фамилии и имени абитуриента. На стадии приема документов еще можно указать просто фамилию, но в конкурсных списках уже будет только СНИЛС. И обращаю внимание, что зачислять на очную форму обучения будут только тех, кто предоставил оригиналы всех документов. Согласие о зачислении тоже нужно, но оно не является основным документом», – предупредила начальник управления по приему и довузовской подготовке УрГЭУ, член государственной экзаменационной комиссии Свердловской области Ирина Мартьянова.

Также изменения в приеме коснутся тех, кто будет поступать после техникумов и колледжей. Они должны будут сдавать экзамены по профильным дисциплинам (профильным для направления), а не по общеобразовательным предметам, как ранее. Некоторым придется написать ЕГЭ, если такой профильный экзамен не предусмотрен для сдачи в самом вузе.

Как будут поступать абитуриенты из ДНР и ЛНР

В государственной экзаменационной комиссии Свердловской области уверяют: абитуриенты из ЛНР, ДНР и Украины будут поступать по отдельной квоте, не претендуя на бюджетные места, выделенные ранее вузам.

«Все вузы месяц назад опубликовали особенности приема для граждан ЛНР, ДНР и Украины. Всем, кто хочет поступать на очную форму, мы рекомендуем обратиться на горячую линию министерства науки и высшего образования РФ, затем собрать пакет документов. И вам будет выдано направление – по специальной квоте на бюджетные места, – рассказала Ирина Мартьянова. – Что касается детей, чьи родители погибли на спецоперации, они будут приняты в вузы без испытаний, тоже в рамках квоты. Чьи родители находятся на спецоперации, будут приняты по вступительным испытаниям вуза. Сейчас по этим двум категориям мы ждем нормативные документы, до 20 июня они точно будут готовы и будем проводить разъяснения».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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