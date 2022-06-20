Объекты Универсиады, зарплаты и пособия: на что потратят дополнительные доходы бюджета

Доходы и расходы свердловского бюджета 2022 года увеличат на 22,3 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект о внесении поправок в бюджет поступил в заксобрание и сегодня был рассмотрен профильным комитетом. Министр финансов области Александр Старков рассказал депутатам, что дополнительные налоговые и неналоговые поступления составили 18 млрд рублей, а безвозмездные поступления из других бюджетов – 3,9 млрд рублей.

Из этих средств более 6 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты бюджетников, 3,2 млрд рублей составят расходы на соцполитику, в том числе на новые детские пособия. Напомним, весной в Свердловской области был принят закон, по которому ежемесячные выплаты положены семьям с детьми от 8 до 17 лет, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину регионального прожиточного минимума (сейчас это 12 274 рубля в месяц).

На капитальное строительство будет дополнительно направлено 3,9 млрд рублей, в том числе 3,2 млрд – удорожание работ по объектам Универсиады. Увеличение финансирования строительства школ и детских садов пока не планируется.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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