Аэропорт Кольцово заплатит меньше налогов, но сохранит сотрудников

Аэропорт Кольцово получит от областных властей налоговые льготы в обмен на сохранение трудового коллектива.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект рассмотрел сегодня бюджетный комитет заксо. Перед депутатами выступил министр экономики области Денис Мамонтов. По его словам, Кольцово оказалось в сложной экономической ситуации, так как лишилось части рейсов после начала СВО. В список аэропортов, получивших помощь из федерального бюджета, оно не попало – туда вошли только те, кто сейчас не работает вообще. «В портовом хозяйстве получили выплаты только те, кто приостановил свою деятельность в связи со спецоперацией и не работает в настоящее время», – сказал министр.

В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев принял решение снизить для Кольцово налог на имущество организации на 50%. Региональная казна из-за этого недосчитается примерно 28 млн рублей. Взамен аэропорт должен выполнить следующие условия: сохранить не менее 90% сотрудников и платить им не менее 50% от средней зарплаты по региону.

О том, что Кольцово получит эту льготу, впервые рассказал глава минтранса Василий Старков 2 июня. «С учетом наличия санкций и тяжелой ситуации по аэропорту Кольцово сегодня было принято решение по поддержке его в части налогов на имущество, чтобы эти средства компания могла направить на операционную деятельность и не допустить сокращения сотрудников. Все они высококвалифицированные, сертифицированные специалисты. Это решение позволит увести коллектив из-под рисков увольнения», – сказал Старков на брифинге.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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