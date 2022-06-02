Аэропорту Кольцово предоставят налоговые льготы, чтобы сохранить его коллектив

Правительство Свердловской области решило предоставить аэропорту Кольцово налоговые льготы, чтобы помочь пережить трудные времена и сохранить коллектив работников. Об этом заявил сегодня на брифинге министр транспорта и дорожного строительства Свердловской области Василий Старков.

«С учетом наличия санкций и тяжелой ситуации по аэропорту Кольцово сегодня было принято решение по поддержке его в части налогов на имущество, чтобы эти средства компания могла направить на операционную деятельность и не допустить сокращения сотрудников. Все они высококвалифицированные, сертифицированные специалисты. Это решение позволит увести коллектив из-под рисков увольнения», – сказал Старков.

Как уже сообщал «Новый День», в конце апреля аэропорт Кольцово был вынужден сократить 67 сотрудников в связи с падением пассажиропотока. Сокращены также транспортные и хозяйственные расходы, для оставшегося персонала сформированы сменные графики. Всего в аэропорту работает около 1900 человек. Директор департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов рассказал, что увольнение сотрудников Кольцово для его департамента – настоящий вызов, потому что в аэропорту работают специалисты узкого профиля.





Екатеринбург, Евгения Вирачева

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