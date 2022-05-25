Директор департамента труда: «Найти работу уволенным сотрудникам Кольцово непросто, это вызов»

Директор департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов рассказал, как будут искать работу для уволенных сотрудников аэропорта Кольцово. По его словам, это – настоящий вызов, потому что в аэропорту работают специалисты узкого профиля.

«Очень плотно работаем и с Кольцово, и с «Аэропортами России» в целом. Для нас – это вызов. Потому что в аэропорту работают специалисты узкого профиля, им непросто найти работу. Когда будут к нам приходить уволенные, с ними будет проведена работа по консультации, профориентированию, переобучению. Наша задача сделать так, чтобы люди не потеряли уровень дохода, чтобы у них не ухудшилось качество жизни», – ответил Дмитрий Антонов на вопрос «Нового Дня» на брифинге.

Также Антонов отметил, что скорее всего не все сокращенные сотрудники Кольцово дойдут до службы занятости.

«У нас зачастую от заявленных на увольнение в службу занятости приходят 39-42% сотрудников. Из них половина работу находят в течение первых трех недель. Остальные переучиваются, находят работу еще за полгода», – рассказал Дмитрий Антонов.

Напомним, аэропорт Кольцово впервые за много лет был вынужден сократить часть персонала, еще часть сотрудников переведены на посменный график работы. На вынужденную меру аэропорт пошел в связи с серьезным падением пассажиропотока и грузоперевозок.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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