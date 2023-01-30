Аэропорту Кольцово продлят льготы по налогам, чтобы сохранить коллектив, сократившийся на 300 человек

Действие налоговой льготы, которую для аэропорта Кольцово установили в июне 2022 года, планируют продлить на 2023 год. Это делается для сохранения трудового коллектива. За год количество сотрудников Кольцово уже сократилось на 300 человек.

«Действие налоговой льготы, установленной по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в 2022 году для аэропорта Кольцово, планируется продлить и на 2023 год. Соответствующий проект закона одобрен на заседании правительства Свердловской области 26 января. Далее документ поступит в законодательное собрание для утверждения депутатами, – сообщает сегодня департамент информполитики губернатора. – Предполагается снижение налога на имущество для аэропорта в 2023 году на 50%. Мера направлена на сохранение штата сотрудников компании и их уровня жизни. Так, чтобы воспользоваться преференцией, компания берет на себя обязательства по сохранению не менее 90% численности работников, а также гарантирует уровень зарплаты не менее 90% от среднеобластного значения в 2022 году».

ДИП также приводит цифру: в настоящее время в Кольцово трудится свыше 1600 человек. Хотя в апреле 2022 года, когда прошло первое сокращение персонала аэропорта (тогда сократили 67 человек) в Кольцово сообщали о 1900 постоянных сотрудниках. Получить оперативный комментарий по поводу сокращения коллектива в пресс-службе аэропорта не удалось.

Напомним, после введения санкций в отношении авиаотрасли весной 2022 года пассажиропоток Кольцово существенно сократился, упали грузоперевозки. По итогам всего года удалось выйти на уровень 2021-го.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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