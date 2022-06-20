22 июня с колоколен центральных храмов Екатеринбурга прозвучит поминальный перезвон

22 июня, в День памяти и скорби, на колокольнях центральных храмов Екатеринбурга и епархии устроят поминальный перебор. Колокола начнут бить в полдень.

«По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в среду, 22 июня, с 12.00 до 12.30 на всех приходах будет совершаться погребальный колокольный звон (перебор) в ознаменование скорбной даты, – начала Великой Отечественной войны», – сообщили в Екатеринбургской епархии.

Подобный перезвон в храмах совершают каждый год. Также 22 июня будет совершена лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»