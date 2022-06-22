Сегодня днем во всех городах Свердловской области завоют сирены

Сегодня, в День памяти и скорби, во всех городах Свердловской области включат сирены оповещения. Жителей просят сохранять спокойствие.

«22 июня в День памяти и скорби в 14:15 во всех муниципальных образованиях Свердловской области будут включены сирены системы оповещения, как дань памяти жертвам Великой Отечественной войны, а также жертвам всех войн за свободу и независимость России. Просьба к жителям Свердловской области сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий и работ», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

В полдень сегодня колокольный звон в память о погибших раздастся с колоколен всех центральных храмов Екатеринбурга и других городов епархии.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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