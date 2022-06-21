В Свердловской области 121 человек заболел клещевым энцефалитом

В Свердловской области от укусов клещей пострадал уже 31 371 человек – неделю назад было на 5 тысяч меньше. К сегодняшнему дню с диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализирован 121 человек, болезнь Лайма подхватили 297 укушенных.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, в лаборатории проверили более 15 тысяч клещей, у 1,4% из них нашли вирусный энцефалит, почти в 40% проб был найден боррелиоз, в 3,3% случаев выявили моноцитарный эрлихоз, в 0,75% проб был гранулоцитарный анаплазмоз.

Чтобы снизить риски заражения опасными болезнями от клещей, при выезде на природу стоит надевать защитную одежду и пользоваться репеллентами, животных надо тщательно осматривать и стоит воздержаться от употребления сырого молока. А от клещевого энцефалита рекомендовано ставить прививку.

Екатеринбург, Марина Иванова

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