За неделю клещи покусали еще 6 тысяч человек

В Свердловской области с начала сезона клещи покусали уже 34,5 тысячи человек, что больше, чем в прошлом году, в 1,2 раза. Треть всех пострадавших в Екатеринбурге.

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с подозрением на энцефалит госпитализировано 165 человек (в том числе 40 детей), диагноз подтвердился пока у 17 человек (4 детей). С подозрением на боррелиоз в больницах находятся 366 человек (из них 95 дети), диагноз подтвердился у 95 человек (14 детей). Показатели превысили прошлогодние.

С начала сезона в лабораториях на энцефалит исследовали почти 21 тысячу особей клещей, в 1,3% проб вирус подтвердился. Боррелиоз обнаружен в 40,8% проб из почти 20 тысяч. Также у клещей обнаруживают моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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