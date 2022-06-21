Фестиваль фейерверков, парад гигантских марионеток и особый размах во всем – как Екатеринбург отметит свое 300-летие

Екатеринбург активно отметить свой 300-летний юбилей. Как рассказал сегодня в ходе своего отчета по работе в 2021 году перед Гордумой глава города Алексей Орлов, горожан ждет целая череда мероприятий.

«Мы основными задачами на этот год и на следующий год ставим мероприятия, которые посвящены празднованию юбилея. Раз в сто лет такое событие. Мы все станем участниками. Наверное, не должен праздник ограничиться 19 августа. Предполагается, что в эти даты большой спортивный турнир пройдет. Надеемся, кто-то из руководителей государства нашего эти мероприятия посетит. Что касается мероприятий, с коллегами обсуждаем постоянно. Возможная установка часов обратного отсчета – год остается до финала праздника. 19 августа или в ноябре часы установим. Весь год пройдет под эгидой праздника», – рассказал Алексей Орлов.

По его словам, план празднования юбилейного Дня города откорректирован – в него вошли более 100 мероприятий, на которые будет потрачено 70 млрд рублей. «Это уже реальные мероприятия, которые в работе… Что касается праздничных мероприятий. Мы сформировали медиаплан. Хотелось бы, чтоб жители почувствовали, что мы празднуем юбилей. Прием делегаций городов побратимов, Царские дни, Ночь музыки и Ночь музеев в 2023 году будут масштабные – в юбилейным формате. С Ростехом мы ведем переговоры, чтобы провести фестиваль фейерверков. Фестиваль уличных театров, парад гигантских марионеток – в планах. И надо понимать, что это все нам не профинасировать из бюджета, но есть неравнодушные бизнесмены, которые готовы поучаствовать», – отметил Орлов. Он еще раз подчеркнул, что свое трехсотлетие Екатеринбург намерен отмечать весь год.

Екатеринбург, Елена Васильева

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