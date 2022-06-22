«Что было в 2008 году? Рейдерская атака», – банкир Фролов о потере «Северной казны». Спецпроект «История кризисов»

«Новый День» публикует третью часть спецпроекта «История кризисов». В 2008 году разразился общемировой финансовый кризис, спровоцированный ипотечными проблемами в США и лопнувшим банком Lehman Brothers. В России экономику спасали, вливая в нее деньги, в том числе в банки. А Свердловская область тогда потеряла один из самых известных региональных банков – «Северную казну» выкупил «Альфа-банк», а в 2011 году учреждение перестало существовать вовсе. Основатель и бывший владелец СК Владимир Фролов вспоминает, как это было.

«Что было в 2008 году? На «Северную казну» была рейдерская атака. «Северная казна» была высокотехнологичным банком, как признавали все рейтинговые агентства, это был самый высокотехнологичный банк. И когда больше всего растут высокотехнологичные банки? Именно во время кризиса. Вот во время кризиса мы и росли семимильными шагами, а кому-то это не понравилось, и у нас решили отобрать бизнес. Конечно, у меня была весьма предварительная информация об этом, никто не знал, насколько она достоверна, но мы готовились к рейдерской атаке. Вы же знаете, что творилось в то время в городе Екатеринбурге? По улицам ходили машины, через громкоговоритель орали: «Забирайте деньги из «Северной казны», завтра банк лопнет».

Банк был просто в идеальном состоянии, у нас на корсчете на момент рейдерской атаки было саккмулировано на погашение всех этих негативных событий более 5 млрд рублей, чтобы быстро выдавать деньги, когда люди будут приходить. Мы раздали буквально за пару месяцев больше 5 миллиардов. Самый главный вывод из этого кризиса – ни один клиент «Северной казны» не потерял ни одного рубля, это самая большая моя гордость в жизни. Из банка «Северная казна» во время кризиса не было выведено ни одного рубля: когда мы продали его «Альфа-банку», «Альфа-банк» сделал ревизию и признал, что СК находится в идеальном состоянии. Но работать дальше было невозможно, потому что эта рейдерская атака не прекратилась бы в принципе никогда. Банк мы продали вынужденно, но «Альфа-банк» не был рейдером, это был добросовестный покупатель.

«Северная казна» была верхом технологичности. Следующий всплеск технологичности пришелся на банк «Точка». После того как мы вынужденно продали банк, мы написали новую платформу, на которой до сих пор работает банк «Точка». А после этого мы ушли из страны, больше ничего с точки зрения технологичности в стране не происходило. Россия стала потихоньку отставать.

В России нельзя самостоятельно делать успешный бизнес. Я никогда ни с кем не строил отношений: ни с правоохранительными органами, ни с властью – мы были абсолютно независимым банком, который принадлежал только акционерам и больше никому. Мы, что называется, были банком «без крыши».

Нынешняя ситуация в экономическом плане ужасная. Те санкции, которые введены, они ужасны, они разрушат экономику России. Понятно, что санкции не действуют в течение 15 минут, но то, что они разрушат экономику за год-два, это вне всякого сомнения. Но что бы ни происходило… Понимаете, не мы выбираем время, в котором живем, нам приходится жить в том времени, когда мы родились и выросли. Поэтому надо в любом времени сражаться за свою жизнь, надо быть эффективным человеком. Как я считаю, тяжело ли мы живем? Нет, я так не считаю. Потому что когда моя бабушка осталась в годы войны одна с тремя детьми, вот это был ужас. А то, что мы живем… Да, неприятности, но не более. Это не ужас. В каждом поколении что-нибудь да случается.

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Екатеринбург, Светлана Загороднева

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