«В 28 лет я заработал первый миллион долларов и потерял все в один день», – экономист Селянин о бизнесе в России. Спецпроект «История кризисов»

«Новый День» продолжает спецпроект «История кризисов». Свою историю рассказал нам экономист и финансовый аналитик Константин Селянин. Математик по первому образованию, он начал работать на фондовом рынке еще в начале 90-х, и достаточно быстро построил успешный бизнес, который снесло дефолтом. Как предприниматель и руководитель финансового блока в крупных корпорациях, он помнит каждый кризис в России и уверен, что у них есть нечто общее.

«Я сталкивался с кризисами пять или шесть раз. Первый раз – 1998 году, мне было 28 лет, я был молод, и я заработал свой первый миллион долларов. Я был полностью воодушевлен тем, что перспективы моего бизнеса, мои перспективы в России более чем светлые. Этот путь занял пять лет, компания, которой я руководил, была одной из крупнейших региональных инвестиционных компаний. Я потерял все свои деньги за один день – 17 августа 1998 года. Было принято решение об отказе от ГКО (государственные краткосрочные облигации), после этого ставка в несколько раз увеличилась и произошла девальвация. Просто за один день, за одну секунду, все, что было нажито непосильным трудом, исчезло. Я перестал безоговорочно верить в свою страну и руководство страны. И я понял, что в этом есть и моя «заслуга» – и пошел учиться после матмеха, который уже закончил, на экономиста.

Следующий кризис был менее значимый. 2004 год, валютный кризис, потери были, но не катастрофические. Затем 2008 год. До этого я уже давно работал по найму, после 1998-го свою компанию пришлось закрыть. Возмутило, очень возмутило, что государство помогало не бизнесу, не людям, а банкам. Выделялись гигантские суммы на льготные кредиты, банки покупали валюту, а рубль падал и падал. Мы с партнерами создавали бизнес. И вот когда катастрофически не хватает денег, когда ничего невозможно развивать – правительство неожиданно решает увеличить требования к инвестиционным компаниям в пять раз, с 10 млн рублей до 50 млн надо было увеличить собственный капитал.

Дальше был 2014 год, я работал финансовым директором на «Уралпластике». Ситуация была абсолютно непредсказуемая, никто ничего не понимал – что происходит, что делают власти. Я точно помню, что совет директоров в декабре проводился два или три раза за неделю, потому что не понимали мы, что делать. 600 человек рабочих, предприятие работает… Меня попросили рассчитать, что выгоднее: продолжать работу или уйти в простой, фактически закрыться. Я просчитал варианты: уход в простой оценил в 116 млн, а как оценить убытки, если продолжать работать? Просчитать невозможно, потому что курс доллара скакнул в три раза, но было понятно, что убытки работающего предприятия гораздо выше, чем убытки закрытого предприятия. Я помню, с каким тяжелым сердцем я ехал на работу в первый рабочий день в январе 2015 года. Такое ощущение, что тебя вытолкнули на минное поле, и что произойдет, где рванет, непонятно.

Следующий кризис – это 2020 год, пандемия. Здесь уже винить исключительно наши власти нельзя, в отличие от предыдущих кризисов. Там можно было говорить о крайне странной, неуклюжей экономической политике, а 2020 год – это ковид. Но то, как действовали власти…крайне неуклюже. Помощь оказывалась минимальная по сравнению с другими странами, просто минимальнейшая. Не точечная, не адресная. Все помнят знаменитую фразу «Всем борща за счет заведения!» – нерабочие дни за счет работодателя. Почему за счет работодателя? Непонятно.

Следующий кризис – 24 февраля 2022 года, когда ты просыпаешься в новой реальности и понимаешь, что происходит что-то, что никогда не должно было происходить.

Был очень популярный лозунг: кризис – время возможностей. Но, конечно, кризис – это никакое не время возможностей, кризис – это кризис. Когда приходится резать по живому, затягивать пояса, увольнять людей, распродавать имущество. Время возможностей – это любое другое время, когда нет кризиса, когда не трясет и можно работать и строить свой бизнес. У меня этот лозунг вызывает изжогу, вот только поднимешь голову в нашем государстве, раз – и какие-то очередные решения, причем, как правило, это именно решения властей, только голову поднимешь – и у тебя опять всё отобрали. Поэтому первый вывод – не верить власти, ни одному слову. Все, что говорилось об экономике на протяжении последних 25-30 лет, если оказывалось и не наоборот, то точно не так, как говорилось. Следующий вывод – вкладываться нужно прежде всего в себя, в свое образование, в свой опыт, в свои знания, этого они не отнимут. Надеяться можно только на себя, можно быть уверенным, что государство не поможет, более того, государство обязательно готовит новый кризис, новые испытания. Мы пока не знаем какие, но готовит».

Фото: ОТВ

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Екатеринбург, Светлана Загороднева

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