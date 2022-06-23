По факту невыплаты зарплаты работникам компрессорного завода возбудили уголовное дело: долг 20 миллионов

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам Уральского компрессорного завода. 300 работников два месяца не видели денег. Общий долг – 20 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». Следователи выясняют все обстоятельства преступления, проводят сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, ранее сотрудники Уральского компрессорного завода сообщали о задержках зарплаты, которые начались еще в январе. В начале лета работники собирались устроить забастовку, но руководство выплатило каждому по несколько тысяч рублей в счет долга. Однако на этом выплаты вновь прекратились. Прокуратура возбудила административное дело о невыплате зарплате в отношении директора завода по ч. 6 ст. 5.27 КоАП.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»