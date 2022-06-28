Уральский компрессорный завод погасил долги по зарплате

АО «Уральский компрессорный завод» полностью погасил долги по зарплате – сотрудники получили расчет и за апрель, и за май. Всего предприятие выплатило почти 30 млн рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что директор давал объяснения сотрудникам надзорного ведомства, возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». В суд были направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании долга, суд заявление прокурора удовлетворил. Также прошла встреча с председателем профсоюза и сотрудниками завода. Ранее в СУ СКР по Свердловской области сообщали, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».

О том, что более 300 сотрудников завода с апреля не получали зарплату, стало известно после того, как часть из них объявили забастовку. Генеральный директор завода Денис Тасаков объяснил задержку зарплаты ситуацией на Украине и заявил, что сотрудники и не должны требовать свои деньги. «Правда, должно денег остаться и тем, кто бастует. Но я хотел бы, чтобы люди одумались. Я ни перед кем не хочу извиняться, потому что все должны понимать ситуацию. В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди погибают, и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас! Хотя не выходит на работу 50 человек, а коллектив – 370», – заявил он в комментариях для ЕАН.

Екатеринбург, Марина Иванова

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