Путин подписал указ – он касается скорой Екатеринбурга. «Это стало полной неожиданностью»

Президент России Владимир Путин присвоил высокое звание главному врачу екатеринбургской станции скорой помощи Игорю Пушкареву. Теперь он Заслуженный работник здравоохранения РФ. «Для меня это стало полной неожиданностью. Признание заслуг на таком уровне, безусловно, приятно. Эта заслуга не только моя, но и всего коллектива в целом. Надеюсь вместе с коллегами принести еще много пользы здравоохранению Свердловской области», – прокомментировал Игорь Пушкарев.

Станцию СМП он возглавляет с 2010 года, а в медицине – больше 30 лет. Пушкарев – кандидат медицинских наук, защитил диссертацию «Методика и организация восстановительного лечения больных с язвенной болезнью ДПК в условиях реабилитационного отделения». Игорь Борисович лауреат премии «Медицинский Олимп» в номинациях «Спасение года» (2013, 2017 годы), «Эффективный организатор здравоохранения» (2016 год).

Екатеринбург, Елена Сычева

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