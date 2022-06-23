Роскачество назвало пломбир, произведенный в Свердловской области, фальсификатом

Пломбир «ГОСТовский», который производят на Хладокомбинате № 3 в Екатеринбурге, специалисты Роскачества назвали фальсификатом. В нем обнаружены фитостерины. Это говорит об использовании производителем растительных жиров.

Роскачество провело масштабное исследование мороженого, которое производится и продается в магазинах разных регионов России. Свердловский «ГОСТовский» пломбир в целом оказался неплохим. Но специалистам не понравилось, что в нем содержатся фитостерины, что является признаком фальсификата.

«По результатам лабораторных испытаний 2022 года в нем не было обнаружено в количествах, опасных для здоровья, тяжелых металлов, пестицидов, меламина, а также афлатоксинов, которые могут попасть в состав готового продукта из кормов для животных. Антибиотики в пломбире отсутствуют. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям, – говорится в результатах исследования. – Однако результаты исследования состава стеринов и жирнокислотного состава показали, что в составе мороженого присутствуют растительные жиры. При этом содержание молочного жира составляет 81,7%, что не соответствует техническому регламенту. […] Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка соответствует действующим нормативам. Это значит, что для приготовления мороженого было использовано качественное молоко. Содержание в составе мороженого стабилизаторов и т. п. небольшое – на это указывает доля сухих веществ.

Мороженое свежее. Кроме того, оно не было испорчено в процессе хранения».

В целом по России Роскачество зафиксировало снижение качества мороженого: доля фальсификата составила 18%. Количество случаев с кишечной палочкой в пломбире увеличилось в 6 раз с момента первого исследования в 2018 году.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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