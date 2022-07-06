В Косулинском молоке нашли дрожжи и растительные жиры

Россельхознадзор заявил о фальсификате в продукции ООО «Косулинское многопрофильное предприятие». Сотрудники надзорного ведомства проверили молоко, которое покупали для социально значимых учреждений региона, оказалось, что в продукцию добавляют растительные жиры, также в ней нашли дрожжи.

«По результатам исследований, проведенных в испытательной лаборатории ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», в пяти пробах выявлено несоответствие нормы физико-химических показателей (массовая доля белка и массовая доля жира), в одной пробе – несоответствие микробиологических показателей (дрожжи) и в одной пробе – показателей качества (β-ситостерин, кампестерин, стигмастерин)», – сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Добавим, недавно Роскачество заявило о фальсификате продукции другого местного производителя. Пломбир «ГОСТовский», который выпускает Хладокомбинат № 3 в Екатеринбурге, содержит фитостерины – то есть в нем есть растительные жиры.

Екатеринбург, Марина Иванова

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