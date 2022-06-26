Сотрудника, сообщившего об издевательствах в детдоме, хотят уволить

В Каменске-Уральском хотят уволить сотрудника детского дома, который сообщил об издевательствах персонала над воспитанниками учреждения. Об этом «Новому Дню» сообщил адвокат Сергей Барсуков, который ранее написал обращение к президенту РФ, руководителям Генпрокуратуры, Следственного комитета и МВД с просьбой проверить социальное учреждение в Каменске-Уральском.

«На него оказывается психологическое давление, сотрудника вынуждают уволиться из учреждения», – сообщил он агентству.

Также Барсуков рассказал, что воспитательница, которая подозревается в издевательствах над детьми, временно отстранена от функциональной работы. Сейчас в детском доме проводятся проверки, в том числе со стороны силовиков, органов соцзащиты, уполномоченного по правам ребёнка.

«В «Красногорском» находится 21 ребенок. Эти дети с психическими отклонениями, они сложные. Ко мне анонимно обратился сотрудник учреждения и рассказал об этих фактах. Один конкретный воспитатель за плохое поведение может лишить ребенка еды и прогулки, или ставит провинившегося в туалет на день или ночь. Звучат и оскорбления в адрес деток. Также мне известно, что одного ребенка после конфликта с воспитателем отправили на принудительное психиатрическое лечение. Я поговорил с бывшими сотрудниками детдома, и, в принципе, они не опровергали эту информацию. Воспитатель работает в учреждении давно. С их слов, она неплохой человек, но видимо, эмоционально выгорела и вот так обращается с детьми. У меня нет оснований не доверять своему анонимному источнику, так как сотрудник согласился дать показания правоохранительным органам», – ранее говорил «Новому Дню» Сергей Барсуков.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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